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ما حدث لن يمر من دون حساب.. رئيس وزراء لبنان يدعو العالم لمساعدة بلاده على تجاوز كارثة انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:18 م
حسان دياب
حسان دياب
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هاني حسين
وصف حسان دياب رئيس وزراء لبنان، انفجار مرفأ بيروت بالكارثة الكبرى.

ودعا حسان دياب، الدول الشقيقة والصديقة، إلى مساعدة لبنان لتجاوز الأزمة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقال حسان دياب إن "ما حدث في بيروت لن يمر من دون حساب".

وكان انفجار عنيف هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، الثلاثاء، بعد وقوع حريق وتفجير في مرفأ بيروت، أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بوقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.

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