رئيس الوزراء اللبناني: انفجار بيروت كارثة وطنية

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن انفجار مرفأ بيروت يعد كارثة وطنية كبرى، مشيرا إلى أن المشاهد التي شاهدها العالم اليوم تحكي عن حجم المصيبة التي ضربت لبنان.









وأوضح دياب في كلمة له اليوم الثلاثاء، أن بيروت ثكلى اليوم، داعيا الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدة بلاده.









ولفت إلى أنه لن يستبق التحقيقات فالوقت اليوم للتعامل مع الكارثة، لكنه تعهد بأن هذه الكارثة لن تمرّ من دون مسؤولية ومسؤولين عنها.









واستطرد بقوله إنها محنة عصيبة لا تنفع في مواجهتها الا الوحدة الوطنية وتكاتف اللبنانيين.









وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.









وتفيد التقارير الواردة من بيروت أن الانفجار وقع في منطقة الميناء، وأفادت تقارير غير مؤكدة وقوع انفجار ثان، أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.









وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.









وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.









وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت أسفر عن سقوط 30 قتيلا و3000 جريح فى احصائية اولية.









وذكرت الوزارة أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.