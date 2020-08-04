لمواجهة آثار انفجار بيروت.. مساعدات طبية عاجلة من الكويت للبنان

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت.









ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، إن نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد أمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء في لبنان.









وأعرب الجراح عن خالص تعازي ولي العهد إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلا المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.









ووجه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في كلمته اليوم بعد انفجار بيروت، دعوة لتقديم مساعدة دولية.









وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.









وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.









وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.







