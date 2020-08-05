AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الإسكان والمرافق: تطوير محولات الكهرباء بالمحافظات.. ورفع التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:24 ص
الاسكان والمرافق
الاسكان والمرافق
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
  • الإسكان:
  • جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة
  • إزالة فورية لدور مخالف أصر مالكه على استكماله رغم إيقاف الأعمال بمدينة الشروق

تعكف وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،تطوير المرافق العامة علي مستوى المحافظات والمدن الجديدة بالتزامن مع اجراءات إزالة المخالفات والتعديات . 

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة بطاقة إجمالية 500 م. ف. أ، موضحًا أن المرحلة الأولى منها بطاقة 300 م. ف. أ،  والمقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالي 14 فدانا لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة بتكلفة حوالي 440 مليون جنيه، وذلك  في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

تطوير مدينة دمياط الجديدة
وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن المحطة تتكون من مبنى التحكم، ومبنى Gis 220، والمحولات، والجانتري والمهمات، والسور الخارجي، وغير ذلك.

وأضاف رئيس الجهاز أن أعمال تنفيذ المحطة بدأت بتسوية الموقع بالكامل وإزالة الشجيرات، وتجهيز الموقع بالكرافانات والمكاتب وتجهيز ورشة الحدادة والمخازن، وعمل طريق مؤقت من الطريق الدولي الساحلي للمحطة، ونزح المياه وعمل حواجز للمطر  داخل الموقع على حدود المحطة.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تشطيبات السور الخارجي للمحطة، وأبراج الخرسانة وغرفة الحارس، وأعمال التشطيبات لمبنى الكنترول، كما تم الانتهاء من  أعمال الخرسانة المسلحة  لحوائط المحولات وتشطيبها، وجارٍ تنفيذ أعمال الأعمدة frames والحوائط لمبنى Gis، وأعمال تنفيذ القواعد المسلحة لـGantry.

محطات تغذية بالمنصورة الجديدة
وأكد رئيس الجهاز أن الهدف من إنشاء المحطة هو تغذية مدينة المنصورة الجديدة بالكامل مستقبلا، مشيرًا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع (المدن الذكية)، التي يتم تنفيذها حاليا.

رفع المخالفات عن الشروق
صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لدور سطح مخالف بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير، رغم تحذير صاحبه أثناء المخالفة وإيقاف تلك الأعمال، ولكنه أصر واستكمل مخالفته، الأمر الذى لاقى رد فعل فورى وإزالة للأعمال التي تم تنفيذها، وذلك  فى إطار التصدي لأعمال البناء المخالف بكل حسم وقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.  

وقال رئيس الجهاز: إن المخالفة تمثلت فى تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى، والمبنى كائن بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة.

تابع " اللجنة تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض" .

استرداد الأراضي
كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة، حيث ستتم إزالتها على الفور، مشيرًا إلى استمرار تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها بأى حال من الأحوال .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة: 1000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم خلال أيام

جهاز الشروق: إزالة فورية لدور سطح بالمجاورة الثالثة على نفقة المخالف.. صور

رئيس جهاز مدينة الشروق: إزالة فورية لمخالفة بناء فى مهدها على نفقة المخالف

رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة إزالة فورية لمخالفة بناء لدور سطح بالمنطقة الأولى عمارات

الحفاظ على الطابع العمراني ومنع الباعة الجائلين.. أجهزة 8 مدن جديدة تواصل حملات إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات.. وزير الإسكان: لا تهاون فى تنفيذ القرارات لمنع استغلال تداعيات كورونا

بطاقة إجمالية 500 م. ف. أ.. الإسكان: جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على انفجار بيروت

لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78.. و4 آلاف مصاب

بعد تحذير الأرصاد.. 8 نصائح لتجنب مخاطر درجة الحرارة العالية

كولاجين طبيعي وعلاج لخشونة الركبة .. 15 فائدة مذهلة لتناول الكوارع

سنقاضيه.. نجل توفيق الدقن: الشخص المرافق لـ سوسن بدر بالصورة ليس حفيد الفنان الراحل

طارق شوقي: التنسيق اختراع مصري ولم نره في أي دولة أخرى ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور

بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو