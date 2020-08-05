الإسكان والمرافق: تطوير محولات الكهرباء بالمحافظات.. ورفع التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة بطاقة إجمالية 500 م. ف. أ، موضحًا أن المرحلة الأولى منها بطاقة 300 م. ف. أ، والمقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالي 14 فدانا لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة بتكلفة حوالي 440 مليون جنيه، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

تطوير مدينة دمياط الجديدة

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن المحطة تتكون من مبنى التحكم، ومبنى Gis 220، والمحولات، والجانتري والمهمات، والسور الخارجي، وغير ذلك.





وأضاف رئيس الجهاز أن أعمال تنفيذ المحطة بدأت بتسوية الموقع بالكامل وإزالة الشجيرات، وتجهيز الموقع بالكرافانات والمكاتب وتجهيز ورشة الحدادة والمخازن، وعمل طريق مؤقت من الطريق الدولي الساحلي للمحطة، ونزح المياه وعمل حواجز للمطر داخل الموقع على حدود المحطة.



