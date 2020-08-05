الإسكان والمرافق: تطوير محولات الكهرباء بالمحافظات.. ورفع التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

- الإسكان:
- جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة
- إزالة فورية لدور مخالف أصر مالكه على استكماله رغم إيقاف الأعمال بمدينة الشروق
تعكف وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،تطوير المرافق العامة علي مستوى المحافظات والمدن الجديدة بالتزامن مع اجراءات إزالة المخالفات والتعديات .
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة بطاقة إجمالية 500 م. ف. أ، موضحًا أن المرحلة الأولى منها بطاقة 300 م. ف. أ، والمقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالي 14 فدانا لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة بتكلفة حوالي 440 مليون جنيه، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.
تطوير مدينة دمياط الجديدة
وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن المحطة تتكون من مبنى التحكم، ومبنى Gis 220، والمحولات، والجانتري والمهمات، والسور الخارجي، وغير ذلك.
وأضاف رئيس الجهاز أن أعمال تنفيذ المحطة بدأت بتسوية الموقع بالكامل وإزالة الشجيرات، وتجهيز الموقع بالكرافانات والمكاتب وتجهيز ورشة الحدادة والمخازن، وعمل طريق مؤقت من الطريق الدولي الساحلي للمحطة، ونزح المياه وعمل حواجز للمطر داخل الموقع على حدود المحطة.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تشطيبات السور الخارجي للمحطة، وأبراج الخرسانة وغرفة الحارس، وأعمال التشطيبات لمبنى الكنترول، كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لحوائط المحولات وتشطيبها، وجارٍ تنفيذ أعمال الأعمدة frames والحوائط لمبنى Gis، وأعمال تنفيذ القواعد المسلحة لـGantry.
محطات تغذية بالمنصورة الجديدة
وأكد رئيس الجهاز أن الهدف من إنشاء المحطة هو تغذية مدينة المنصورة الجديدة بالكامل مستقبلا، مشيرًا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع (المدن الذكية)، التي يتم تنفيذها حاليا.
رفع المخالفات عن الشروق
صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لدور سطح مخالف بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير، رغم تحذير صاحبه أثناء المخالفة وإيقاف تلك الأعمال، ولكنه أصر واستكمل مخالفته، الأمر الذى لاقى رد فعل فورى وإزالة للأعمال التي تم تنفيذها، وذلك فى إطار التصدي لأعمال البناء المخالف بكل حسم وقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
وقال رئيس الجهاز: إن المخالفة تمثلت فى تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى، والمبنى كائن بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة.
تابع " اللجنة تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض" .
استرداد الأراضي
كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة، حيث ستتم إزالتها على الفور، مشيرًا إلى استمرار تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها بأى حال من الأحوال .