عمرو القماطي: المواطن في الشارع يحتاج لخدمات كثيرة

قال عمرو القماطي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ ، إنه متخصص فى المجال السياحي ويسعى خلال دخوله العمل السياسي لحل المشكلات التى يعانى منها القطاع السياحي، وما يعانى منه المواطن المصري.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن مجلس الشيوخ هو مجلس تشريعي، و قطاع السياحة متضرر من أشياء كثيرة.





وأوضح ، أن المواطن فى الشارع المصري يحتاج لخدمات كثيرة، والجميع يسعى لتلبية طلباته.





قال المستشار عصام هلال أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالجيزة والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ، إنه تقدم للترشح لمجلس الشيوخ لأنه سبق له العمل الخدمى و الشعبي 1992 الى 2001 . كما





وأضاف عصام هلال ، أنه ظل فى منصبه لمدة 19 سنة، وكان أصغر رئيس مجلس محلى، أنه يعلم جميع المشكلات التى توجد فى محافظة الجيزة، وأنه ساهم فى حل مشكلات كثيرة كانت تعانى منها المحافظة.





ولفت إلى أن عمله السابق يحقق له طموحاته التى يراهن عليها فى مجلس الشيوخ الذى لا يجده فى مجلس النواب.





وأشار إلى أن 80% من المشكلات الخدمية أساسها تشريعي، وتحتاج لتعديل، مؤكدًا أنه مرشح عن منطقة فى الجيزة ولكن هو ممثل لـ الجيزة بالكامل.