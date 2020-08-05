عمرو القماطي: المواطن في الشارع يحتاج لخدمات كثيرة

قال عمرو القماطي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، إنه متخصص فى المجال السياحي ويسعى خلال دخوله العمل السياسي لحل المشكلات التى يعانى منها القطاع السياحي، وما يعانى منه المواطن المصري.
وأضاف خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن مجلس الشيوخ هو مجلس تشريعي، و قطاع السياحة متضرر من أشياء كثيرة.
وأوضح ، أن المواطن فى الشارع المصري يحتاج لخدمات كثيرة، والجميع يسعى لتلبية طلباته.
كما قال المستشار عصام هلال أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالجيزة والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ، إنه تقدم للترشح لمجلس الشيوخ لأنه سبق له العمل الخدمى و الشعبي 1992 الى 2001 .