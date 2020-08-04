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أخبار البلد

جراء حادث الانفجار.. وزير السياحة والآثار يقدم التعازي للبنان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا.

جاء ذلك جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ودعا وزير السياحة والآثار الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة يسروت أسفر عن سقوط  50 قتيلا و3500 جريح حتى الآن.

وذكرت الوزارة أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة حسان دياب،فإن علاج  المصابين نتيجة الانفجار الذي حصل على نفقة وزارة الصحة في مختلف المستشفيات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الوزارة وطلب وزير الصحة من المواطنين وفرق الإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني التوجه بالجرحى والمصابين الى المستشفيات المحيطة بالعاصمة لان مستشفيات العاصمة تضيق بالجرحى.

وأعلن مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أن انفجار لبنان أحدث أضرارا كبيرة في قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وتحطم زجاج الأروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الأبواب والشبابيك في أجنحة القصر.

وذكر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواد شديدة الانفجار في العنبر رقم 12 مُصادرة بإشارة قضائية وراء التفجير الضخم الذي هز العاصمة بيروت، ودمر نصف المدينة. 

وقد هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005 وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء.

يذكر أن محكمة الأمم المتحدة على وشك إصدار حكمها في المحاكمة الغيابية لأربعة أشخاص مشتبه بهم في اغتيال الحريري عن طريق سيارة مفخخة.
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