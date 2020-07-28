أكد عدم رصد أي إصابة بكورونا.. وزير السياحة والآثار يلتقي رؤساء بعثات 4 دول اسكندنافية

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء بعثات الدول الاسكندنافية الأربعة المعتمدين في القاهرة: فنلندا والسويد والنرويج والقائمة بأعمال سفير الدنمارك.









وحضر الاجتماع السفير ماجد مصلح، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.









واستعرض الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.







وقال الوزير إنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة ما يزيد على ٢٦ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا؛ مؤكدا أنه لم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهم سواء أثناء وجودهم في مصر أو بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء إجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.











من جانبهم، استعرض سفراء الدول الاسكندنافية القواعد والاشتراطات الخاصة باستئناف السياحة الخارجية بالنسبة لدولهم، مؤكدين أنه ليس هناك أية قيود أو موانع للسفر إلى مصر، مشيرين إلى أن نصائح السفر (Travel Advice) توصي المواطنين بعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى، كما أشادوا بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف السياحة الخارجية.









وأشاد سفير السويد بضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، مشيرا إلى حرصه على تفقد تطبيق هذه الضوابط بنفسه على أرض الواقع بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأكد أن مصر هي المقصد السياحي الثاني المفضل لدى الشعب السويدي، لافتا إلى اهتمامهم وشغفهم بالسفر إلى مصر.









وأضاف أن الشعب السويدي أصبح لديه اهتمام أكثر بالسياحة الثقافية، بالإضافة إلى حبه وشغفه بالسياحة الشاطئية، منوها إلى أهمية تنظيم رحلات ثقافية لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بزيارة المواقع الأثرية المختلفة التي تزخر بها مصر.