الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 67 قتيلا

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي انفجار مرفأ بيروت.





وقال حسن، إن عدد ضحايا مرفأ بيروت وصل إلى 67 قتيلا، فضلا عن أكثر من 3000 جريح.





وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.





وتفيد التقارير الواردة من بيروت أن الانفجار وقع في منطقة الميناء، وأفادت تقارير غير مؤكدة وقوع انفجار ثان، أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.





وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.





وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.





وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد وجه القوات المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.



