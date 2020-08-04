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فن

أمير كرارة يدعم الشعب اللبناني الشقيق بهذه الصورة .. شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك النجم أمير كرارة صورة العلم اللبناني مرفوعًا على الأهرامات مساندًا بها الشعب الشقيق، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .


وكتب معلقًا:"يارب احمى لبنان وأهل لبنان".


وفي أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، أكدت قناة "LBCI" اللبنانية أن رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته.


وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء انفجار مفرقعات نارية داخله.


وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".


وصباح اليوم الثلاثاء، تفقد محافظ بيروت الحرس والإطفاء، واجتمع بالقادة والضباط والعناصر مؤكدًا لهم أنه "في مثل هذه الأيام من عام 1982 كانت مدينة بيروت تتعرض لهجوم عدواني دمر أجزاء كبيرة منها واستبسل أبناؤها في الدفاع عنها ومنهم من استشهد وقضى بطلا".
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