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حوادث

شاهد القصة الكاملة لانتحار طالبة الثانوية العامة من أعلى كوبري سمنود.. وشهود: «حاولت الانتحار مرتين وفشلنا في إقناعها».. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:17 ص
الطالبة
الطالبة
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أحمد على

سيطرت حالة من الاستياء والحزن علي وجوه المئات من أسر وعائلات مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية عقب نبأ انتحار طالبة الثانوية العامة من خلال القفز من أعلي كوبري سمنود الواصل بين محافظتي الدقهلية والغربية بسبب سوء مجموع نتيجتها بالثانوية العامة خلال 5 ساعات الأخيرة.

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كما كثفت قوات الإنقاذ النهري بالغربية من جهودها للعثور على جثة الطالبة "ح ع"، 17 سنة، وذلك بعد إلقاء نفسها من أعلى كوبرى سمنود بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

كما باشرت الأجهزة الأمنية بالغربية  برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث سمنود، وتم الدفع بقوات الدفاع المدني والإنقاذ وجار البحث عن الجثة لاستخراجها.

وكانت طالبة بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الغربية على الانتحار بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ في امتحانات الثانوية العامة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري الي مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار فتاة من أعلى كوبرى سمنود في نهر النيل.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام طالبة بالصف الثالث الثانوى بالقفز من أعلى الكوبرى العلوى في نهر النيل لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة ويواصل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سمنود العام.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان أن الطالبة بالصف الثالث الثانوي شرعت فى الانتحار بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ في امتحانات الثانوية العامة كما باشرت قوات الشرطة والإنقاذ النهري الي مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

وتابع بعض شهود عيان للحادث بقولهم: "حاولنا منعها من الانتحار مرتين ولكنها أصرت بسبب سوء مجموعها الذي اقترب من 70 % وهو ما دفعها للهرب من منزلها بسبب تعنيف أفراد عائلتها لها".


من جانبها أضافت أسامة العطار مدرسة لغة الإنجليزية، أن الطالبة الضحية "حنان"  كانت من الطلبة المتفوقين دراسيًا وكانت من المتفوقين ولكن مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وإلغاء الدروس الخصوصية أثر ذلك علي مستواها الدراسي.

وأشارت إلى أنها أصبحت تعاني من أزمة دراسيًا، قائلة" علي الرغم من كدا كان مستواها كويس وانا براجعلها قبل الامتحان، معرفش ليه وجعت قلبنا عليها كدا مش مستهله حتي لو جابت مجموع وحش" .

كما أوضحت مدرسة اللغة الإنجليزية أن الطالبة كانت لا تعاني من أى أمراض نفسية وكانت دائما الضحك والهزار مع أصدقائها، قائلة" كانت علطول مبهجة وبتضحك معرفش إيه اللي وصلها للانتحار".

وأضافت آية مصطفي، جارت الطالبة المنتحرة، أن والدة "حنان" وشقيقتها الصغرى في حالة انهيار منذ سماع خبر انتحارها، وأن والدها مسافر منذ أكثر من 5 شهور، مشيرة إلى أن خبر انتحارها بسبب رسوبها مفاجأة، لما تتمتع به الفتاة من حسن خلق وتفوق دراسي.

وقالت جارت الطالبة إنها رأتها اليوم وسلمت عليها قبل إعلان النتيجة وكانت طبيعية جداً لكنها كانت قلقة قلق طبيعي كطلاب الثانوية العامة .

شاهد القصة الكاملة لانتحار طالبة الثانوية العامة من أعلى كوبري سمنود.. وشهود: «حاولت الانتحار مرتين وفشلنا في إقناعها».. صور
شاهد القصة الكاملة لانتحار طالبة الثانوية العامة من أعلى كوبري سمنود.. وشهود: «حاولت الانتحار مرتين وفشلنا في إقناعها».. صور
شاهد القصة الكاملة لانتحار طالبة الثانوية العامة من أعلى كوبري سمنود.. وشهود: «حاولت الانتحار مرتين وفشلنا في إقناعها».. صور
شاهد القصة الكاملة لانتحار طالبة الثانوية العامة من أعلى كوبري سمنود.. وشهود: «حاولت الانتحار مرتين وفشلنا في إقناعها».. صور
شاهد القصة الكاملة لانتحار طالبة الثانوية العامة من أعلى كوبري سمنود.. وشهود: «حاولت الانتحار مرتين وفشلنا في إقناعها».. صور
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