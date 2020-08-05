جامعة القناة تعلن فتح باب التحويلات إلكترونيًا بدءًا من 4 أغسطس الحالي

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من ٤ أغسطس وحتى بداية العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القناة على الرابط









وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى أن التحويلات تتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القناة.





من جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة القناة إلكترونيًا بسهولة.

موضحًا أن خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط النجاح.

كما أوضح الدكتور شقيدف أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.