AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القناة تعلن فتح باب التحويلات إلكترونيًا بدءًا من 4 أغسطس الحالي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:21 ص
جامعة القناة
جامعة القناة
Advertisements
انجي هيبة
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من ٤ أغسطس وحتى بداية العام الدراسي  ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القناة على الرابط


وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى أن التحويلات تتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القناة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة القناة إلكترونيًا بسهولة.
 
موضحًا أن خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط النجاح. 
 
كما أوضح الدكتور شقيدف أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتبارًا من 9 أغسطس ..فتح باب التحويل إلى كليات جامعة القاهرة إلكترونيًا

أخبار جامعة القاهرة.. فتح باب التحويلات بجميع الكليات 9 أغسطس.. عقد اختبارات القدرات 8 أغسطس.. وصدى البلد ينشر كل ما تريد معرفته عن نظام الالتحاق بكليات التربية الرياضية

ترشيحاتنا

بعد تصريح شوبير عن شطب عضويته.. أحمد عيد يستفز الأهلي من داخل نادي الزمالك

الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 67 قتيلا

مجدي عبد الغني: عرض أمريكي مغرٍ جدا لاحتراف شيكابالا وحسام عاشور

شوبير: هيدرسفيلد قرر بيع رمضان صبحي.. ومفاوضات بيراميدز تضع الأهلي في مأزق

مرفأ بيروت.. حكاية ليلة بكى فيها لبنان

أيمن حفني يكشف سبب فسخ عقده مع المقاولون ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولاجين طبيعي وعلاج لخشونة الركبة .. 15 فائدة مذهلة لتناول الكوارع

يعالج التهاب الحلق والكحة.. مشروب يقضي على أعراض البرد في 3 أيام

يلائم الترهلات البسيطة.. تعرف على طريقة استخدام خيوط شد الوجه وشروطها