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رياضة

ميدو: مد فترة عمل اللجنة الخماسية نهاية لعصر الفساد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:49 م
ميدو
ميدو
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عمرو ابوبكر
علق أحمد حسام ميدو، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد فترة عمل اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، حتى 30 نوفمبر المقبل، معتبرا القرار انتصارا للكرة المصرية.

وقال "ميدو"، في برنامجه "أوضة اللبس" على قناة "النهار"، "مد عمل اللجنة الخماسية يعني إقامة الانتخابات المقبلة للجبلاية عن طريق لائحة النظام الأساسي الجديدة، وبعد تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى 95 ناديا".

وأضاف "تقليص الجمعية العمومية لـ95 بدلا من 225 ناديا يعني نهاية عصر الفساد، وربط دعم الأندية بمنح الأصوات لشخصيات بعينها، فضلا عن تشكيل رابطة للأندية بصلاحيات حقيقة، وهذا القرار خطوة هامة في طريق إصلاح الكرة المصرية، ويفتح الطريق لوجود دوري محترفين وشركات مساهمة للأندية".

واختتم "المد للجان مؤقتة حدث في جواتيمالا عام 2016 وفي مالي أيضا والعديد من الدول وهذا يدل على صحة القرار ولكنه قرار تاريخي بالنسبة للكرة المصرية".

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