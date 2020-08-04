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ديني

الأزهر يدعو دول العالم لتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان لتجاوز محنة الانفجار

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:56 م
الأزهر يدعو دول العالم
الأزهر يدعو دول العالم لتقديم العون والمساعدات العاجلة
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محمد شحتة
تابع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بحزن شديد ما أسفر عنه انفجار بيروت الذي وقع اليوم بشكل مروع أفزع العالم، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في مشهد تنفطر له القلوب.

وأعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع لبنان، ودعا كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع إلى التضامن وتقديم يد العون والمساعدة العاجلة إلى لبنان لتجاوز هذه المحنة وتداعياتها القاسية، ودعا كل اللبنانيين إلى التكاتف والتلاحم لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا هذا الانفجار، سائلًا الله -عز وجل- أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وينعم على لبنان بالأمن والاستقرار والرخاء.
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