مساجد لها تاريخ.. سيدي البيلي أبو غنام ينتظر اهتمام الآثار والأوقاف..الأهالي: يحتاج إلى ترميم عاجل بسبب تشقق الجدران وتصدعات السقف.. صور وفيديو

يُعد مسجد سيدي البيلي أبو غنام، من أشهر مساجد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ومن أقدم المساجد الأثرية التي لها مكانة متميزة خاصة عند الصوفيين، إلا أن هذا المسجد بحاجة ماسة إلى اهتمام وزارة الأوقاف والآثار به وترميمه ليكون في أبهى صوره كما كان في سابق عهده.





هذا المسجد الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 700 هجرية، بداخله ضريح سيدي سالم البيلي أبو غنام، الذي يُعد أحد الأولياء الصالحين، الذي نشأ بزاوية صغيرة بجوار المسجد، وبعد وفاته تحولت الزاوية إلى مسجد كبير.





وأثر هذا المسجد في حياة الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، الذي نشأ في رحابه، في فترة طفولته وتعلق به؛ لقربه من منزله، الذي يبعد نحو 70 مترًا فقط من مسجد سيدي البيلي أبو الغنام.





يقول محمد عوض اليماني، محامٍ، وخليفة الضريح، من أبناء مدينة بيلا، لـ"صدى البلد"، إن مسجد سيدي البيلي أبو غنام له تاريخ عريق، وله مكانة عظيمة، فهو من أقدم وأعرق المساجد في محافظة كفر الشيخ وليس مدينة بيلا.





وأضاف، اليماني، أن هذا المسجد حائر الآن بين وزارتي الأوقاف والآثار، ويعاني من وجود تشققات في بعض جدران المسجد، فضلًا عن وجود تصدعات وتشققات في سقف المسجد ويحتاج إلى ترميم عاجل.





وتابع، وقامت أكثر من لجنة من وزارة المسجد بتفقد ومعاينة المسجد هندسيًا ورفع المعاينات اللازمة لسرعة ترميمه، إلا أننا مازلنا ننتظر ترميمه منذ أكثر من 15 عامًا ولم يتحرك ساكنًا من المسئولين حتى الآن.





وأشار، إلى أن المصلين يؤدون الصلوات الخمس داخل المسجد بالرغم من تهالك وتآكل بعض جدرانه، ويعانون أشد المعاناة في فصل الشتاء لتساقط الأمطار من أعلى السقف بسبب التصدعات والتشققات.





وطالب، أهالي مدينة بيلا، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة و الآثار، بالاهتمام بهذا المسجد، وتشكيل لجنة هندسية عاجلة؛ لبيان مدى احتياجات المسجد من أعمال الترميم بناءً على أسس هندسية ومعمارية.