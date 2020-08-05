هجوم بقنبلة.. ترامب يثير التكهنات حول سبب انفجار بيروت

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن خبراء وجنرالات عسكريين أمريكيين يرجحون أن ما حدث في بيروت؛ هو هجوم مدبر، أو انفجار قنبلة.

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كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تعازيه للشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

وارتفع عدد الضحايا نتيجة انفجار بيروت إلى 78 شخصا، وتجاوز عدد المصابين حاجز الـ 2500.





وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 3 أيام على النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.





وتفيد التقارير الواردة من بيروت، بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.



