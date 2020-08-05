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سيارات

قطع غيار متوفرة وحساب معدل استهلاك البنزين.. 6 نصائح عند شراء سيارة جديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:03 ص
..6 نصائح عند شراء
..6 نصائح عند شراء سيارة جديدة
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منة الله عبد الحميد
اتخاذ قرار شراء سيارة للسيدات من أصعب القرارات، خاصةً إذ كنت لا تمتلك القدرة على القيادة بالطريقة المثلى، وتحتاج إلى الكثير من الدعم والتشجيع، وعند شراء سيارة جديدة يجب عليك التفكير جيدًا في هذا الأمر، والتحري جيدًا ومعرفة المواصفات اللازمة التي تتوافق مع السيارة.

لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح الواجب عليك اتباعها عند شراء سيارة جديدة.

1- معرفة عدد الافراد التي تستقل تلك السيارة، وما هي طبيعة السمة الغالبة على الطرق وعرة أو مستوية.

2- حساب معدل استهلاك الوقود، والقدرة على تسديده كل شهر وكيفية استخدامه.

3- تحديد السيارة سواء كانت من الدفع الرباعي أو عادية وبسيطة والاهتمام بمعايير السلامة.

4- البحث عن لون السيارة الذي يتماشى مع الذوق العام لمالكها.

5- توفير قطع الغيار المناسبة لها، عند شراء سيارة جديدة يفضل أن تكون قطع الغيار متوفرة بشكل كبيرة وسعرها في متناول اليد.

6- شراء سيارة تتمتع بالسهولة عند البيع والقدرة على استبدالها في أي وقت.
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