"الكيف غلاب" نجار يعتدي على عجوز ويسرق أمواله لشراء مخدرات بعين شمس

لم يجد نجار وسيلة للحصول على أموال للإنفاق على المخدرات سوى قيامه بالتعدى على رجل عجوز داخل شقته وسرقة أمواله بعين شمس، حيث تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط المتهم والمسروقات ، وتولت النيابة التحقيق.





تبلغ للمقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس من مواطن قرر بأنه عقب توجهه لمسكن والد زوجته "بالمعاش" ، مقيم بدائرة القسم فوجىء بتواجده مغشيًا عليه بمسكنه وبه إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل اليدين والقدمين.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجار- مقيم بذات العقار "له معلومات جنائية" تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى .





وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأن المجنى عليه طلب منه إصلاح درج خشبى بالشقة محل سكنه، ونظرًا لعلمه بتواجد المجنى عليه بمفرده إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته .





وفى سبيل ذلك تعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثًا إصابته التى أفقدته الوعى، وتوثيقه ولاذ بالفرار.





وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على شراء المواد المخدرة بقصد التعاطى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



