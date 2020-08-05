مواطن يناشد أهل الخير مساعدة سيدة تنام تحت كوبرى قليوب

أرسل المواطن محمد رمضان شكوى لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد مطالبا مساعدة سيدة مسنة تنام في الشارع.





وقال محمد في شكواه " أتمنى مساعدة الست دي مريضه ومسنه وبتنام في الشارع من يوم 3 اغسطس وبتقول انها من المنوفية".





وأوضح أنها متواجدة دائما تحت كوبري قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، وطالب المسؤلين ووزارة التضامن مساعدتها ومحاولة التوصل لأهلها.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .