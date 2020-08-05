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برلمان

سولاف درويش بعد كارثة بيروت: يجب على العالم مساندة لبنان الشقيقة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:00 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
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معتز الخصوصى

أدانت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، حادث انفجار لبنان الضخم الذي ‏ضرب ميناء العاصمة بيروت ، متقدمة بخالص التعازي للحكومة والشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا حادث الأنفجار.

وقالت "درويش" - فى بيان لها- نساند الشعب اللبنانى الشقيق فى هذه الكارثة التى تضرب الدولة الشقيقة لبنان، مؤكده أن جميع الدول العربية و العالم اجمع يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها.

وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن الانفجار سبب خسائر ضخمه على مستوى الأرواح والمستوى المادى، مشيرة إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.

ودعت "درويش"، العالم الوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.
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