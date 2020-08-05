ومضات غامضة.. معرض فني في قاعة صلاح طاهر 10 أغسطس

تستقبل قاعة صلاح طاهر للفن التشكيلي التابعة لدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء الأثنين الموافق 10 أغسطس الجاري، معرض "ومضات غامضة" للفنانة سالي سمير الحريري٬ مدرس طباعة المنسوجات بكلية التربية النوعية جامعة أسوان.





ويفتتح المعرض في 10 أغسطس كل من: د. صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، د. سميرة الشريف عميد كلية التربية النوعية السابق، د. مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.





ويضم المعرض 30 لوحة منفذة بأسلوب طباعة الصبلميشن والسلك سكرين، يستمر المعرض حتى 17 أغسطس الجارى.





يشار إلى أن "سالي الحريري" لها عديد من الأعمال الفنية فى مجال طباعة المنسوجات٬ وأقامت العديد من المعارض الشخصية. وشاركت فى العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها من بينها: معرض فنانى الغورى بقاعة الخيال بالهرم 2014، الصالون الأول للنسجيات بقصر الفنون بالأوبرا 2014، المعرض الفنى بقصر الأمير طاز 2014، معرض جمعية فنانى الغورى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2017.