لإغاثة لبنان.. الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تساهم بتبرعات

بادرت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بسلطنة عمان بتقديم المساعدات للشعب الللبنانى المتضرر جراء الانفجار الذى ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء مخلفاء وراءه قتلى ومصابين.





وفتحت الهيئة باب التبرعات للعمانيين والمقيمين على أرضها عبر رابط موقعها للتبرع لإغاثة لبنان وإيصال المساعدات فى أسرع وقت.





يشار إلى أن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تأسست في عام 1996م وتعمل على تلقي وجمع التبرعـات والهبـات وغيرها من الأموال المبذولة تعبدًا أو تطوعًا؛ وذلك من أجل إيصالها إلى مستحقيها، ودعم وتمويل المشروعات التي ترعى الطفولة أو الأيتام أو العجزة، ودعم وتمويل مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين، وتقديم المساعدات العاجلة (الإغاثة) للمتضررين داخل السلطنة أو خارجها – سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات – من الكوارث أو الحرائق أو الحوادث، وتقديم المساعدات للمؤسسات الاجتماعية والخيرية والفقراء والمحتاجين داخل السلطنة، وخارجها أحيانًا.





شهد مرفأ بيروت الواقع على البحر الأبيض المتوسط ، الثلاثاء، انفجارًا هو الأعنف الذي تسجله لبنان فى تاريخها ، في وقت يمر فيه بأزمة اقتصادية طاحنة وصحية إثر تداعيات فيروس كورونا، ليفزع العالم بمشهد الإنفجار الذى وصل دويه لكل بيت وكل قلب عربي مخلفًا وراءه عشرات القتلى وآلالاف المصابين.





وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مستودعات ميناء بيروت مخلفا 100 قتيل على الأقل، حسب تصريح رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني لقنوات تلفزيونية محلية الأربعاء، وإصابة قرابة أربعة آلاف شخص.





وقال الرئيس ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات من دون إجراءات السلامة.







