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بشكل عاجل.. الرئيس السيسي يأمر بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:42 م
السيسى
السيسى
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ريهام فيكتور
بثت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا يفيد بأنن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتجهيز طائرتي مساعدات طبية لارسالهما إلى بيروت بشكل عاجل بعد الانفجار الذي وقع أمس وخلف مئات القتلى وآلاف المصابين. 

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره اللبناني العماد ميشيل عون، للتعزية فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع أمس الثلاثاء. 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن خالص المواساة للأشقاء فى لبنان حكومة وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان. 

كما أكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء فى لبنان، والاستعداد لتسخير كل الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان في محنته.
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