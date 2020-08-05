بشكل عاجل.. الرئيس السيسي يأمر بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره اللبناني العماد ميشيل عون، للتعزية فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع أمس الثلاثاء.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن خالص المواساة للأشقاء فى لبنان حكومة وشعبًا، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.





كما أكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء فى لبنان، والاستعداد لتسخير كل الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان في محنته.