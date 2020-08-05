وزير الصحة اللبناني يكشف حصيلة جديدة لضحايا انفجار بيروت

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا جراء انفجار مرفأ بيروت، بلغ حتى الآن 113 ضحية، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 4000، فضلا عن عشرات المفقودين.





وقال حسن، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية، إن لديه ثقة بالجيش ومؤسساته ويحاول أن يجد آلية لإدارة المستشفيات الميدانية المدنية من قبل وزارة الصحة.



