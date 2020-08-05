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أخبار العالم

وزير الصحة اللبناني يكشف حصيلة جديدة لضحايا انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:21 م
وزير الصحة اللبناني
وزير الصحة اللبناني
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا جراء انفجار مرفأ بيروت، بلغ حتى الآن 113 ضحية، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 4000، فضلا عن عشرات المفقودين.

وقال حسن، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية، إن لديه ثقة بالجيش ومؤسساته ويحاول أن يجد آلية لإدارة المستشفيات الميدانية المدنية من قبل وزارة الصحة.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ناجم عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم  في العنبر رقم 12 بالميناء منذ 6 سنوات.

يذكر أن الانفجار وقع قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف محافظ بيروت مروان عبود،، عن أن هناك تقريرا أمنيا منذ عام 2014 يحذر من وقوع انفجار في بيروت، بسبب مواد شديدة الانفجار محجوزة من قبل القضاء وموضوعة بطريقة لا تراعي السلامة العامة. 
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