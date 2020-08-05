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محافظات

شهداء لقمة العيش فى انفجار بيروت..أهالي قرية بنا أبوصير بالغربية: 300 شاب من ابنائنا يعملون فى لبنان..شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:52 م
شهداء لقمة العيش
شهداء لقمة العيش فى انفجار بيروت
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أحمد على

شهدت قرية بنا ابو صير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، حالة من الترقب والقلق الممزوج بالحزن  والوجيعة عقب إعلان وفاة 3  من أبنائها في انفجار بيروت .


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وكشفت "صدي البلد "  أن أكثر من 300 شاب  من أبناء القرية سافروا إلي لبنان منذ مدة للعمل هناك وانقطعت أخبارهم بعد الانفجارات ولا يستطيعون التواصل معهم وعلموا من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بوفاة شخصين من أهالي القرية ولكن معظم الأهالي يرفضون تصديق الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية لانه لم يتم اخطارهم بشيء رسمي سواء من جانب السفارة او الحكومة .


وكشفت سمر محمد  أحد أهالي القرية انه منذ أمس وهناك حالة من  الرعب والحزن  داخل القرية خوفا علي ابنائهم المتواجدين في بيروت ومعظمهم شباب مكافح ذهب للعمل وهناك.


وتابعت أن القرية لديها شباب مسافرين الي لبنان ومتواجدين في بيروت وانقطعت أخبارهم منذ انفجارات بيروت ولا يستطيع أهلهم التواصل معهم وجاءت الأنباء المنتشرة عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بإعلان اسمي شابين من القرية توفوا في الحادث لتزيد من حالة الارتباك والقلق في القرية التي لديها اكثر من ٣٠٠ شاب من ابنائها يعملون في بيروت .


وأضافت أن الشاب المتوفي ابراهيم عبد المحسن مسافر منذ عام ونصف ويعمل في لبنان وهو أكبر أشقائه ولديه شقيقتان أصغر منه وهو من أسرة مكافحة والده يعمل مزارع بسيط ووالدته ربة منزل وكان هو من يعول البيت وكان نبأ وفاته كالصاعقة علي والديه واهالي القرية خاصة انه كان يتمتع بسيرة طيبه ومحبوب من أهالي القرية اما المتوفي الثاني فيبلغ من العمر ٤٥ عاما ومتزوج ولديه أطفال.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية بعد الإعلان عن  وفاة مصريين من أبناء المركز  فى حادث انفجار مرفأ بيروت  بلبنان وهما على اسماعيل شحاته وإبراهيم عبد المحسن ابو قصبة.


وكانت سفارة مصر في لبنان قد نعت في بيان لها 3 مواطنين هم"رشدي رشدي الجمل" و" علي اسماعيل السيد شحاته"  و" إبراهيم ابو قصبة" من أبناء مركز سمنود بعد أن تبلغت السفارة بوفاتهما جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت .


وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرتيهما وذويهم، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن.


واكد المحاسب سيد صقر نائب رئيس مجلس مدينة سمنود انه لا تتوفر لديهم أي معلومات او اخطارات رسمية حتي الآن لتأكيد او نفي هذه الانباء وان مجلس المدينة والامن وجميع الأجهزة التنفيذية علي اهبة الاستعداد لتقديم اي معونة متاحة لأهالي الضحايا في حال مطالبا المواطنين والاهالي بالهدوء وعدم التسرع حتي التأكد من هذه الانباء .

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