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رياضة

وزير الرياضة يطمئن على معدلات إنجاز إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب استعدادًا لمونديال اليد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:10 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشروع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية والتى تقام على مساحة تبلغ نحو 12.5 فدان، ويتم إنشاؤها وفقًا للمعايير الدولية حيث من المقرر أن تستضيف الصالة منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتى تقام فى مصر يناير المقبل.

وأطمأن وزير الرياضة على المعدلات التنفيذية لإنجاز المكونات الإنشائية للصالة المغطاة ببرج العرب والتى وصلت إلى 95% نسبة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، وتفقد الوزير الصالة الرئيسية المغطاة وملاعب الإحماء وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومواقع اللجنة المنظمة، والمركز الإعلامي والنادي الصحي، وقاعة المؤتمرات.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز للصالة المغطاة ببرج العرب والانتهاء من الأعمال الإنشائية وفق المواعيد المحددة لتنضم إلى باقي الصالات المغطاة المقرر لها استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتتمثل فى "الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة". 

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير المنظومة الرياضية، وجعل مصر فى مقدمة الدول استضافةً للبطولات الرياضية الدولية بفضل ما تتمتع به الدولة من مقومات نجاح من بنية تحتية متميزة على صعيد الإنشاءات الرياضية، والفنادق، والمطارات الدولية، وتوافر الانتقالات المناسبة، إضافة إلى انتشار الأمن والأمان فى ربوع الوطن، مشيرًا أن تلك العوامل تكون أسبابًا رئيسية في تفوق مصر ونجاحها فى استضافة البطولات الكبري وإخراجها بصورة متميزة أمام دول العالم.

وأوضح الوزير الحرص على التنسيق الدوري مع اللجنة المنظمة لمونديال العالم لكرة اليد، والاجتماع مع أعضاء اللجنة بشكل أسبوعي للوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بالتجهيزات اللوجستية والإدارية للبطولة، والتعرف لحظة بلحظة على موقف الحالة الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للمونديال، لافتًا إلى المتابعة مع الاتحاد الدولى لكرة اليد فى هذا الشأن للتأكيد على جاهزية مصر لاستضافة البطولة.
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