طبيب إيفرتون للأندية المصرية: مستشفيات ألمانيا ليست الأفضل لعلاج إصابات اللاعبين

أكد المصري هيثم سليمان طبيب نادي إيفرتون الإنجليزي، أن المستشفيات الألمانية ليست الأفضل في العالم لعلاج إصابات اللاعبين.









وقال هيثم سليمان في تصريحات لـ " صدى البلد:" النادى الأهلى والكرة المصرية عموما تعالج لاعبيها فى ألمانيا وهى ليست الأفضل فى أوروبا، نتمنى تحقيق الإضافة من خلال اتفاقيات العلاج فى بريطانيا للرياضيين المصريين".









وأضاف:" بما انى مصرى وعملت بالطب الرياضى فى مصر وايضا بانجلترا فانا على دراية بما ينقص الجانب المصرى، أتمنى نقل كل الخبرات التى اكتسبتها هنا الى بلدى حتى يستفيد اللاعب المصرى والمنظومة عموما.









يذكر أن هيثم سليمان يعمل طبيبا بنادي إيفرتون بنادي إيفرتون الإنجليزي، كما يعمل محاضرا في جامعة ليفربول والاتحاد الإنجليزي.