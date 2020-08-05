جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت للإغاثة الطبية

كشف د.ياسر علوي سفير مصر في لبنان أن جمهورية مصر العربية، وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار الأمس في بيروت، قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة الى بيروت ، ينقل الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.





وبحسب بيان للسفارة منذ قليل، قررت مصر ايفاد عدد من الاطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والاسعاف الطبي لتنضم الى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.