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أخبار البلد

جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت للإغاثة الطبية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:53 م
السفير خلال تفقده
السفير خلال تفقده المستشفى الميداني المصري
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محمد وديع
كشف د.ياسر علوي سفير مصر في لبنان أن جمهورية مصر العربية، وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار الأمس في بيروت، قررت إطلاق جسر جوي  من القاهرة الى بيروت ، ينقل الادوية  والمستلزمات  الطبية المطلوبة.

وبحسب بيان للسفارة منذ قليل، قررت مصر ايفاد عدد من الاطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والاسعاف الطبي لتنضم الى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.
 
وأوضح السفير المصري أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري الى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود واسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الاهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الاشقاء اللبنانيين فى مصابهم، وتنفيذًا لقرار القيادة المصرية بالوقوف الى جوار الشعب اللبناني الشقيق الى أن يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.
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