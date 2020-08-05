جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت للإغاثة الطبية

كشف د.ياسر علوي سفير مصر في لبنان أن جمهورية مصر العربية، وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار الأمس في بيروت، قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة الى بيروت ، ينقل الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
وبحسب بيان للسفارة منذ قليل، قررت مصر ايفاد عدد من الاطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والاسعاف الطبي لتنضم الى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.
وأوضح السفير المصري أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري الى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود واسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الاهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الاشقاء اللبنانيين فى مصابهم، وتنفيذًا لقرار القيادة المصرية بالوقوف الى جوار الشعب اللبناني الشقيق الى أن يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.