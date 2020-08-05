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مرأة

تناول هذا الطعام يحمى من تشوهات الجنين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:00 م
اسماء محمد
يلعب الغذاء دور كبيرا فى بناء الجنين داخل رحم الأم ليس فقط فى نموه وتكوين جسمه بل فى صحته الجسدية والعقلية حيث ثبت أن بعض الاخطاء الغذائية تجعل الجنين أكثر عرضة للإصابة بالتشوهات الخلقية.

ومن بين الاطعمة المهمة جدا التى تحمى الجنين من الإصابة بالأمراض والتشوهات هى الكبدة ولا تشكل خطورة إلا فى حالة واحد فقط وهى تناولها بكميات كبيرة لفترة طويلة.

ذكر موقع "drhealthbenefits" أن تناول الكبدة اثناء الحمل يحمى الجنين من الإصابة بأمراض الجهاز العصبى والعيوب الخلقية .

يحتوى محتوى حمض الفوليك في كبد البقر اللازم لتطوير الجهاز العصبي ويمكن أن يمنع حدوث الإعاقة في الجنين ، مثل عيوب الدماغ والحبل الشوكي. 

تزداد الحاجة إلى حمض الفوليك أثناء الحمل. يمكن أن يتسبب نقص حمض الفوليك في حدوث عيوب خلقية مثل الشفة المشقوقة ، وانخفاض الوزن ، ومتلازمة داون ، وخطر الإجهاض. 

ويتسبب حمض الفوليك فى منع الاصابة باضطرابات أخرى فى حالة تناول المرأة الحامل له.
مثل التغوط والتبول عند الرضع ، لا تستطيع المشي بشكل طبيعي وتعاني من اضطراب عاطفى 

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