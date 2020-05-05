استشارة.. هل تنتقل عدوى كورونا من الأم إلى الجنين

هل تنتقل عدوى كورونا من الأم إلى الجنين أثناء الحمل ؟ تزداد مخاوف الكثير من السيدات الحوامل فى تلك الفترة، خاصة مع الصيام وإمكانية أن يتسبب الصيام فى ضعف مناعتها.









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أكد الدكتور محمد منير، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن الكثير من الأمهات تتساءل هل يمكن انتقال العدوى إلى جنينها.





ولفت إلى أن المرأة الحامل تعد من أصحاب المناعة الضعيفة، لأنه بمجرد حدوث الحمل يقوم الجسم بالعديد من التغيرات التي تحدث بسبب الحمل.





وقال استشارى أمراض النساء والتوليد إنه من الممكن انتقال فيروس كورونا من المرأة المرضع إلى رضيعها.





إليك فى الرابط التالى كيف ترفعى مناعتك أثناء الحمل والحالات التى تستوجب زيارة الطبيب فورا وأبرز الاحتياطات لحماية طفلك من الإصابة بفيروس كورونا.





