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أخبار العالم

تضامنا مع بيروت.. رئيس الوزراء الفرنسي في سفارة لبنان بباريس.. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:27 م
رئيس الوزراء الفرنسي
رئيس الوزراء الفرنسي في سفارة لبنان بباريس
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شيماء مصطفى
زار رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس يرافقه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الأربعاء، السفارة اللبنانية في باريس.


وقدما المسؤولان الفرنسيان التعازي للسفير اللبناني في باريس رامي عدوان، ودوّن كاستيكس كلمة على كتاب التعزية.

 
وكانت فرنسا من أوائل الدول التي أعلنت عرضت دعمها ومساعدتها إلى لبنان منذ وقوع انفجار أمس بمرفأ بيروت، وعبرت عن تضامنها الكامل مع البلد العربي، وقررت إرسال 3 طائرات مساعدة عاجلة. 


ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان غدا الخميس، للتضامن مع بيروت بعد الانفجار الذي هز العاصمة وأسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص. 


ويلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، في وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد الإليزيه.


وكانت نيابة باريس فتحت اليوم الأربعاء، تحقيقا إثر إصابة 21 فرنسيا، في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء وخلف بحسب آخر حصيلة 113 قتيلا وآلاف الجرحى.


وقالت النيابة في بيان إن إحصاء أوليا حدد هويات 21 فرنسيا أصيبوا في الانفجار. 


وأضافت النيابة أنه انطلاقا من الاختصاص الذي يشمل وقائع حصلت في الخارج، فإن دائرة الحوادث الجماعية في نيابة باريس ستفتح  تحقيقا في التسبب بجروح غير متعمدة.
تضامنا مع بيروت.. رئيس الوزراء الفرنسي في سفارة لبنان بباريس.. صور
تضامنا مع بيروت.. رئيس الوزراء الفرنسي في سفارة لبنان بباريس.. صور
تضامنا مع بيروت.. رئيس الوزراء الفرنسي في سفارة لبنان بباريس.. صور
تضامنا مع بيروت.. رئيس الوزراء الفرنسي في سفارة لبنان بباريس.. صور
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