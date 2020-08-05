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رياضة

مانشستر يونايتد بالبدلاء أمام لاسك النمساوى في الدوري الأوروبي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره نادي لاسك النمساوي، في إياب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وجاء التشكيل مكونًا بشكل كبير من العناصر البديلة في الفريق، ويمثل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: روميرو

خط الدفاع: فوسو منساه - إيريك بايلي - هاري ماجواير - براندون ويليامز

خط الوسط: سكوت مكتومناي - فريد - خوان ماتا

خط الهجوم: خيسي لينجارد - دانيال جيمس - إيجالو

واستطاع مانشستر يونايتد الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في النمسا بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وتقام المباراة في التاسعة مساءً على ملعب أولد ترافورد ملعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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