قصف مدفعي تركي على مدينة عين عيسى شمال الرقة

أعلن المرصد السوري، منذ قليل، عن قصف مدفعي نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة (كورمزات) ضمن مناطق "نبع السلام"، استهدفت مدينة عين عيسى شمال محافظة الرقة السورية





ولم يكشف المرصد عن ورود معلومات عن خسائر بشرية جراء القصف حتى الآن.





ويأتي القوات التركي اليوم بعد قصف الجيش التركي والفصائل الموالية له قرية سليب قران في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، أول امس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.





وكما وقع قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، في 1 أغسطس، استهدف محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة.



