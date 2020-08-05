بعد الهجوم عليه.. محمد رمضان يتضامن مع لبنان مجددا

أعلن الفنان محمد رمضان عن دعمه للشعب اللبناني بعد تفجير مخزن مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت، الذي وقع أمس الثلاثاء.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" ثقة في الله لبنان راجع .. اللهم احفظ وطني".

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وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.









وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر سوشيال ميديا تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وآثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.



