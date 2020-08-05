مرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة: التواصل الكبير بين حزب مستقبل وطن والشعب شجعني على الترشح

أكد عمر زايد ، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة ، أن هناك تواصل كامل بين أهالي الجيزة وحزب مستقبل وطن ، في كافة الإستحققات الإنتاخبية ، وهو ما كان سبب وراء تحمسه للترشح لمجلس الشيوخ .





وأضاف عمر زايد ، خلال حواره لـ برنامج "الحياة اليوم " ، المذاع على فضائية الحياة ، أن هناك تواصل مستمر من قبل الاجيال ، من خلال الحزب ، مشيرا إلى أن سبب ترشحه لمجلس الشيوخ ، هو أن لديه خبرة سياسة سابقة.





فيما قال عادل ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن، والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة، إنه كان له باع طويل في مجلس النواب، وظل لفترة طويلة بعيدا عن العمل السياسي، موضحا أنه بمجرد أن وجد حزبا سياسيا قويا على أرض الواقع ، قرر العودة من جديد من خلال انتخابات الشيوخ.





وأشار أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة ، إلى أن حب العمل العام ، نابع من حب المرشح للمواطن المصري، وتقديم الخدمات له ، كما استطاع الحزب خلال عام واحد ، تقديم فعاليات لأهالي الجيزة ، التي لا يغفل عنها أي مواطن .



