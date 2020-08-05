AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة: التواصل الكبير بين حزب مستقبل وطن والشعب شجعني على الترشح

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:44 م
مرشح مجلس الشيوخ
مرشح مجلس الشيوخ بالجيزة
Advertisements
نورهان رأفت
أكد عمر زايد ، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة ، أن هناك تواصل كامل بين أهالي الجيزة وحزب مستقبل وطن ، في كافة الإستحققات الإنتاخبية ، وهو ما كان سبب وراء تحمسه للترشح لمجلس الشيوخ .

وأضاف عمر زايد ، خلال حواره لـ برنامج "الحياة اليوم " ، المذاع على فضائية الحياة ، أن هناك تواصل مستمر من قبل الاجيال ، من خلال الحزب ، مشيرا إلى أن سبب ترشحه لمجلس الشيوخ ، هو أن لديه خبرة سياسة سابقة.

فيما قال عادل ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن، والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة، إنه كان له باع طويل في مجلس النواب، وظل لفترة طويلة بعيدا عن العمل السياسي، موضحا أنه بمجرد أن وجد حزبا سياسيا قويا على أرض الواقع ، قرر العودة من جديد من خلال انتخابات الشيوخ.

وأشار أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة ، إلى أن حب العمل العام ، نابع من حب المرشح للمواطن المصري، وتقديم الخدمات له ، كما استطاع الحزب خلال عام واحد ، تقديم فعاليات لأهالي الجيزة ، التي لا يغفل عنها أي مواطن .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرشحو مستقبل وطن عن الجيزة يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ.. صور

القفاص يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن في البحيرة

الاختبار الأخير.. نواب مستقبل وطن بالجيزة يعلنون دعمهم لمرشحي الشيوخ بالحزب

«مستقبل وطن» يواصل حشد القواعد الحزبية دعمًا لمرشحي الحزب فى انتخابات «الشيوخ» بالجيزة

مؤتمر جماهيرى للسيد القفاص مرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة

عصام هلال: 80% من المشكلات الخدمية أساسها تشريعي

ترشيحاتنا

مراهق بلطجي يسحل رجلا بوحشية بدون مبرر .. فيديو

اعترض على رغبة ترامب بفتح المدارس| فوتشي يكشف موعد الحصول على لقاح فعال لـ كورونا

تورط تركيا في تفجير بيروت.. خبير يكشف بالأدلة الأسباب والدوافع

علي جمعة يوضح أسباب نهي النبي عن الغضب

فيديو مرعب لـ فيضان سد مأرب اليمني

بسبب مليون دولار| مشادة كلامية عنيفة بين نجيب ساويرس ومتابع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

النتيجة مذهلة.. 5 أطعمة تخلصك من الصداع النصفى.. تعرف عليها

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور