حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد ودعم لمرشحيه بدائرة محرم بك في انتخابات الشيوخ

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مسيرة لدعم وتأييد مرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" خلال انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى يومي ١١ و١٢ أغسطس، بمنطقة محرم بك بوسط الإسكندرية.





وشارك في المسيرة عشرات المواطنين من أهالى الدائرة، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وبحضور المرشح محمد حمزة، والنائب عمرو كمال وعدد من أعضاء الحزب.





وجابت المسيرة شوارع حي محرم بك وذلك لتقديم الدعم والتأييد لمرشحي الحزب، ودعوة المواطنين وتوعيتهم باهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في التصويت.





من جانبه، أكد محمد حمزة المرشح علي المقاعد الفردية عن حزب مستقبل وطن ومنظم المسيرة، على ضرورة حشد المواطنين لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية، منوها إلى أن الحزب بأعضائه وقياداته والأنجازات التى قدمها على ارض الواقع على مدار سنوات قادر على حشد المواطنين، والوصول إلى صندوق الانتخابات.





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وأشار حمزة إلي أن انتخابات مجلس الشيوخ ماهى الا رسالة موجهة للشعب المصري مفاداها انه يعيش حالة من الاستقرار والأمن والسلام الداخلي، وأن الجبهة الداخلية بخير وستبقى فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أهمية دعم القائمة الوطنية من أجل مصر والمرشحين الفردي من (1) إلى (7) والذين عملوا وسيظلوا يعملون من اجل مصلحة الوطن والمواطن.





وأشار النائب عمرو كمال، عضو مجلس النواب، إلى أن جميع المرشحين من (١) إلى (٧)، بالإضافة إلى القائمة الوطنية، فى حاجة للدعم الكامل من المواطن السكندرى الذى يعرف الحزب جيدا من خلال تواجدة على الأرض منذ سنوات بعدد من الفعاليات المستمرة الموجهة لخدمة المواطنين في كافة النواحي والعمل على حل المشكلات التى تواجهه والاهتمام بالملفات الحيوية كالتعليم والصحة والمرأة والقضاء على العشوائيات.





وشدد هشام درويش، أمين قسم محرم بك بحزب مستقبل وطن الإسكندرية، على أن الالتزام الحزبي سيمثل أهمية كبيرة خلال هذه المرحلة باعتباره حجر الزاوية في أي كيان تنظيمي، وعمل منظم، وان الحزب قادر بأعضائه على الوصول إلى الصندوق والتأكيد على رسالته أن حزب مستقبل وطن بقياداته متواجد على الأرض ويستطيع حشد مؤيديه لدعم مرشحى مجلس الشيوخ.





جدير بالذكر ان حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يخوض الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (2)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.





والمرشحون عن الإسكندرية في القائمة الوطنية هم: محمد رشاد عثمان، حزب مستقبل وطن، ومحمد صبري محمد أبو إبراهيم، حزب مستقبل وطن، وإيهاب محمد محمود أبو كيلة، حزب مستقبل وطن، وأحمد شعبان حسين، حزب التجمع، وباهر محمد أمين غازي، حزب الشعب الجمهوري وهند محمد ممدوح حنفي حزب مستقبل وطن، ودينا محمد هلالي، حزب الحرية المصري.