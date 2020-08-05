AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ميناء الإسكندرية: تداول 109 آلاف طن و2034 حاوية و5958 شاحنة عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:51 م
ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 69 سفينة، ووصلت 17 سفينة، وغادرت 11 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة من بينهم سفن حاويات، و بضائع عامة ، وصب سائل، و عبارات يجري تفريغهم. 


كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن علي متنها 100 ألف طن قمح و فحم و خشب جاري تفريغهم ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 28 سفينة ، وقد تم دخول وخروج 5958 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 


اقرأ أيضا:

انزل شارك.. حملة مستقبل وطن بالإسكندرية لتوعية المرأة بالمشاركة في انتخابات الشيوخ


وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 88 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 488 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1546 حاوية.

وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، و وجه أيضًا ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ميناء الإسكندرية: تداول 109 آلاف طن و2034 حاوية و5958 شاحنة عامة خلال 24 ساعة
ميناء الإسكندرية: تداول 109 آلاف طن و2034 حاوية و5958 شاحنة عامة خلال 24 ساعة
ميناء الإسكندرية: تداول 109 آلاف طن و2034 حاوية و5958 شاحنة عامة خلال 24 ساعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشاط في حركة الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

تفريغ بضائع واردة تزن 86 ألف طن بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية: تفريغ بضائع واردة تزن 76 ألف طن

أبرزها الفحم والصويا .. ميناء الإسكندرية يستقبل 101 ألف طن بضائع

خلال 24 ساعة.. تداول 123 ألف طن و1736 حاوية و10278 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية: تداول 137 ألف طن و3723 حاوية و9462 شاحنة عامة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف موقف التماس كهربا لتخفيف عقوبة الإيقاف بعد أحداث السوبر

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد

اعتراضا على وجود الحريري.. متظاهرون يتجمعون أمام جامع محمد الأمين في وسط بيروت

نترات الأمونيوم.. الوقود الذى حول بيروت إلى مدينة منكوبة.. ماذا تعرف عنه؟

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

أطفال مقطوعة الأجزاء.. رامي عياش يروي تفاصيل انفجار منزله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. شرب الماء مضر بصحة الرضع.. واحذر المشي حافي القدمين لهذا السبب

بسبب صورة.. سائح يلحق أضرارا جسيمة بتمثال عمره 200 عام.. فيديو وصور

بملابس كاجوال مميزة.. شيما صابر تتألق برفقة زوجها