ميناء الإسكندرية: تداول 109 آلاف طن و2034 حاوية و5958 شاحنة عامة خلال 24 ساعة

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 69 سفينة، ووصلت 17 سفينة، وغادرت 11 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة من بينهم سفن حاويات، و بضائع عامة ، وصب سائل، و عبارات يجري تفريغهم.





كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن علي متنها 100 ألف طن قمح و فحم و خشب جاري تفريغهم ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 28 سفينة ، وقد تم دخول وخروج 5958 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





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وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 88 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 488 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1546 حاوية.





وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، و وجه أيضًا ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.