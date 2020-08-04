لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ.. مستقبل وطن بالإسكندرية يواصل حملة طرق الأبواب

واصل حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، حملة "طرق الأبواب"، بلقاء مع الجمعيات النوبية بمحرم بك، والعطارين تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والتي ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبي ودعم وتأييد مرشحي الحزب بكل الإمكانات المتاحة، بحضور المرشح محمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس.
وتتضمن الحملة عدة محاور أهمها، التواجد بين المواطنين، والتعرف على مشاكلهم، وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، ودور مجلس الشيوخ القادم كغرفة تشريعية ثانية، فضلًا عن التعريف بمرشحي الحزب سواء المرشحين على المقاعد الفردية أو ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس.
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ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.