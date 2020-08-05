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أخبار العالم

تأثيرها يفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.. تحذير يمني من كارثة كبرى

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:47 م
اليمن
اليمن
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محمود نوفل
أطلق وزير الإعلام اليمني ، معمر الأرياني ، تحذيرا شديد اللهجة بشأن مخاطر غرق أو إنفجار ناقلة النفط صافر، مشددا علي ضرورة تدارك الخطر الذي وصفه بالكارثة البشرية والإقتصادية والبيئية التي تفوق إنفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.

وتعليقا علي إنفجار مرفأ بيروت أكد الأرياني في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحادث الكبير بما خلفه من خسائر بشرية فادحة و أضرار كارثية علي البيئة والاقتصاد اللبناني ، يذكرنا بالقنبلة الموقوتة ناقلة النفط ‎صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، التي تتخذها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ورقة للضغط والابتزاز علي حد تعبيره .

وبيًن وزير الإعلام اليمني أن ميليشيا الحوثي لا تأبه علي الإطلاق بالمخاطر التي قد تنجم عن تسرب أو إنفجار ناقلة النفط صافر حيث تعمل علي منع صيانتها أو تفريغ حمولتها والتي تصل الي أكثر من مليون برميل نفط.

ولفت الوزير اليمني الي ان تأثير إنفجار ناقلة النفط صافر او تسريب اي من حمولتها لن يطال فقط اليمنين بل يمتد ايضا لدول الإقليم بالكامل.

وطالب الأرياني المجتمع الدولي بضرورة التدخل والضغط على المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا بسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.
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