بدء قبول طلبة كلية حقوق بـ "الشرطة".. 7 مميزات يحصل عليها المتقدمون .. مزايا وتيسيرات تقدمها الوزارة للمستجدين

- تلقى طلبات التقدم لقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة
- المزايا التى يحصل عليها الضباط المتخصصون
- التيسيرات المقدمة للضباط المتخصصين
- التخصصات المطلوبة هذا العام
بدأت وزارة الداخلية فى تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.
وتقدم كلية الشرطة عددا من المزايا الخاصة بقسم الضباط المتخصصين وهى:
- يمنح الدارس طوال فترة الدراسة مكافأة تمثل المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه
- يمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة
- يعين الخريج ضابط بهيئة الشرطة برتبة ملازم اول للحاصلين على البكالوريوس او الليسانس او مايعادلها وبما يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة .
يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة واهمها :
- رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضباط وأسرهم
- رعاية رياضية " بالاشتراك مع نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية ".
- رعاية اجتماعية |المصايف - الحج - العمرة - الرحلات - الخ".
- رعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات".
التيسيرات المقدمة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة :
- اعلان نتيجة الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الانترنت، وذلك تيسيرا على الطلبة واولياء امورهم على متابعة نتائج ابنائهم دون تحميلهم مشقة السفر إلى القاهرة .
- طباعة كتيب يحتوى على جميع اللازمة للتقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين يحتوى على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه مع ملف التقديم .
- طباعة كتيب يحتوى على المعلومات العامة الضرورية لطلبة كلة الشرطة .
- اعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية .
- اعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق .
- اعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري .
- اعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق .
- تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتى الأكاديمية "الرئيسية - رقم 5" للرد على استفسارات المترددين .
- اعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقى طلبات |للتيسير على الطلبة والرد على استفساراتهم".
- توفير خطى تليفون مباشرين لتلقى استفسارات من الطلبة واسرهم عن شروط واجراءات او اوراق الالتحاق .
وكان اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة أعلن عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين فى عدد من التخصصات وهى :
مجموعة الطب .. الطب البشري من الحاصلين على درجة الدكتوراه او الماجستير في تخصص نفسية وعصبية وكلي وصدر وجهاز هضمي وانف واذن عظام ورمد من الذكور والإناث وتخصص جراحة عامة وجراحة مخ وأعصاب وجراحة قلب وصدر وجراحه عظام وجراحه مسالك و جراحة أورام واطفال وتجميل وقلب اطفال و جراحة قلب واوعيه دمويه ومسالك وتخدير وقلب وعناية مركزة من الذكور فقط وتخصص باطنه و باطنه غدد وباطنة قلب وقسطرة قلب والرعايات واورام وجلدية واطفال ونساء واستقبال ومعمل تحاليل واشعة وسمعيات ورعاية مركزة اطفال وامراض دم وقلب واوعية دموية من الاناث فقط وفي تخصص العلاج الطبيعى الحاصلين علي بكالوريوس عام من الذكور والإناث و الدكتوراه او الماجيستير من الاناث فقط البكالوريوس من الذكور فقط وطب الاسنان من الحاصلين علي درجه الدكتوراة او الماجيستير من الذكور والاناث والحاصلين على البكالوريوس من الذكور فقط والحاصلين علي والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من كلية الصيدلة للذكور والاناث والحاصلين على بكالوريوس التمريض من الذكور والاناث والطب البيطري للحاصلين علي البكالوريوس من الذكور فقط .
مجموعه الهندسة .. نظام ٥ سنوات من الحاصلين علي البكالوريوس تخصص حاسبات واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوي وكهرباء قوي وميكانيكا سيارات وميكانيكا انتاج وهندسة طبية وعمارة وبحريه ومدني من الذكور فقط والحاصلين والحاصلين علي البكالوريوس في الحاسبات ونظم المعلومات نظام ٤ سنوات من الذكور والاناث.
كما أعلنت اكاديمية الشرطة عن قبول الخريجين من كليات اقتصاد وعلوم سياسية قسم احصاء من الذكور وفنون تطبيقيه تخصص طباعه اناث وتصوير ذكور وتربية موسيقية نوعية تخصص موسيقي ذكور والمعهد العالي للسينما تخصص تصوير وصوت ومونتاج من الذكور وسياحه وفنادق من الذكور وكليه العلوم تخصص كيمياء عامه وميكروبيولوجي من الذكور واداب قسم مكتبات وعلم نفس واجتماع من الاناث وخدمه اجتماعيه من الاناث والزراعه قسم انتاج حيواني من الذكور وكليه الالسن تخصص انجليزي وفرنسي وترجمه فوريه من الذكور والاناث والسن لغات وترجمه تخصص انجليزي وفرنسي وروسي وعبري ولغات شرقيه وجمعيهم من الحاصلين علي درجه البكالوريوس والحاصلين علي الليسانس من كليه الحقوق ذكور فقط .