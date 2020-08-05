بدء قبول طلبة كلية حقوق بـ "الشرطة".. 7 مميزات يحصل عليها المتقدمون .. مزايا وتيسيرات تقدمها الوزارة للمستجدين

وكان اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة أعلن عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين فى عدد من التخصصات وهى :

مجموعة الطب .. الطب البشري من الحاصلين على درجة الدكتوراه او الماجستير في تخصص نفسية وعصبية وكلي وصدر وجهاز هضمي وانف واذن عظام ورمد من الذكور والإناث وتخصص جراحة عامة وجراحة مخ وأعصاب وجراحة قلب وصدر وجراحه عظام وجراحه مسالك و جراحة أورام واطفال وتجميل وقلب اطفال و جراحة قلب واوعيه دمويه ومسالك وتخدير وقلب وعناية مركزة من الذكور فقط وتخصص باطنه و باطنه غدد وباطنة قلب وقسطرة قلب والرعايات واورام وجلدية واطفال ونساء واستقبال ومعمل تحاليل واشعة وسمعيات ورعاية مركزة اطفال وامراض دم وقلب واوعية دموية من الاناث فقط وفي تخصص العلاج الطبيعى الحاصلين علي بكالوريوس عام من الذكور والإناث و الدكتوراه او الماجيستير من الاناث فقط البكالوريوس من الذكور فقط وطب الاسنان من الحاصلين علي درجه الدكتوراة او الماجيستير من الذكور والاناث والحاصلين على البكالوريوس من الذكور فقط والحاصلين علي والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من كلية الصيدلة للذكور والاناث والحاصلين على بكالوريوس التمريض من الذكور والاناث والطب البيطري للحاصلين علي البكالوريوس من الذكور فقط .





مجموعه الهندسة .. نظام ٥ سنوات من الحاصلين علي البكالوريوس تخصص حاسبات واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوي وكهرباء قوي وميكانيكا سيارات وميكانيكا انتاج وهندسة طبية وعمارة وبحريه ومدني من الذكور فقط والحاصلين والحاصلين علي البكالوريوس في الحاسبات ونظم المعلومات نظام ٤ سنوات من الذكور والاناث.





كما أعلنت اكاديمية الشرطة عن قبول الخريجين من كليات اقتصاد وعلوم سياسية قسم احصاء من الذكور وفنون تطبيقيه تخصص طباعه اناث وتصوير ذكور وتربية موسيقية نوعية تخصص موسيقي ذكور والمعهد العالي للسينما تخصص تصوير وصوت ومونتاج من الذكور وسياحه وفنادق من الذكور وكليه العلوم تخصص كيمياء عامه وميكروبيولوجي من الذكور واداب قسم مكتبات وعلم نفس واجتماع من الاناث وخدمه اجتماعيه من الاناث والزراعه قسم انتاج حيواني من الذكور وكليه الالسن تخصص انجليزي وفرنسي وترجمه فوريه من الذكور والاناث والسن لغات وترجمه تخصص انجليزي وفرنسي وروسي وعبري ولغات شرقيه وجمعيهم من الحاصلين علي درجه البكالوريوس والحاصلين علي الليسانس من كليه الحقوق ذكور فقط .