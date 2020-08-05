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أخبار البلد

عمرو أديب يضرب بقوة بعد انفجار بيروت: مصر لا تخلط بين السياسة والدور الإنساني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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سيد احمد
علق الإعلامي عمرو أديب على الأحداث التي شهدها لبنان منذ أمس وتحديدا عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلق ما يقارب مئتي قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.

وكتب عمرو أديب تغريدة على توتير قائلا: "مصر تثبت كل يوم أنها لا تخلط بين السياسة والدور الإنساني، ونحن نعرف دورنا والمتوقع مننا ونقوم به بصرف النظر عن أي اعتبارات أو حسابات".

وأضاف: "نجدة لبنان واجب قومي عربي إنساني ومصر دائما تكون في الصفوف الأولى".



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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


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