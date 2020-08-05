عمرو أديب يضرب بقوة بعد انفجار بيروت: مصر لا تخلط بين السياسة والدور الإنساني

علق الإعلامي عمرو أديب على الأحداث التي شهدها لبنان منذ أمس وتحديدا عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلق ما يقارب مئتي قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.





وكتب عمرو أديب تغريدة على توتير قائلا: "مصر تثبت كل يوم أنها لا تخلط بين السياسة والدور الإنساني، و نحن نعرف دورنا والمتوقع مننا ونقوم به بصرف النظر عن أي اعتبارات أو حسابات".





وأضاف: "نجدة لبنان واجب قومي عربي إنساني ومصر دائما تكون في الصفوف الأولى".













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وتسبب انفجار بيروت ، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.







