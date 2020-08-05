AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء الخميسى تتضامن مع الشعب اللبناني.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:42 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
تضامنت الفنانة لقاء الخميسي مع الشعب اللبنانى بعد الانفجار المروع الذى حدث امس فى بيروت .

ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وبجانبها علم لبنان موضوع فى قلب ومكتبوب اسفل العلم الله يحمى لبنان .


اقرا ايضا : 


وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".


وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.



View this post on Instagram

#لبنان_الحب🇱🇧❤️

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعب يحب الحياة ولكن.. صابرين تواسى الشعب اللبنانى بعد حادث انفجار بيروت

حاجة تحزن.. منة فضالي تعلق على انفجار بيروت.. شاهد

في القلب .. أحمد زاهر يواسي الشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت

أهل لبنان الطيب قلبي معاكم.. نيللي كريم تعزي الشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم

اللهم احفظ سماءها وأرضها.. أحمد السقا يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

لبنان دائمًا في القلب.. عمرو يوسف يتضامن مع أبناء بيروت

ترشيحاتنا

إسرائيل ولبنان رسميًا في حالة حرب .. ماذا قال نتنياهو بالكنيست عن انفجار مرفأ بيروت

السيسى يوجه بتوطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

ليس له علاج.. تفاصيل مرض محمود ياسين الذي كشفت عنه زوجته؟

فرحتها تحولت إلى مأتم.. عروس تفقد شريك حياتها بعد أسبوعين من الزفاف

مفاجأة يعلنها مدير مرفأ طرابلس بلبنان

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور

ملابس صيفية.. جوهرة تستعرض جمالها فى الساحل الشمالي.. شاهد

بعد انفجار بيروت.. طبيب يحذر من مخاطر غاز الأمونيا على الصحة