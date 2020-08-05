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أخبار العالم

الجزائر تستعد لتحريك 4 طائرات مساعدات وسفينة تجاه لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:16 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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محمود نوفل
 أصدر رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته بضرورة تقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني بعد مكالمة هاتفية أجراها ظهر اليوم الأربعاء مع الرئيس ميشال عون .

ووفق البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية  تستعد أربع طائرات جزائرية للإقلاع باتجاه العاصمة بيروت تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح البيان ان الطائرات الأربع انقسمت ما بين طائرة تقل أطقم من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية وأخري محملة بالمواد الطبية والصيدلانية وطائرة محملة بالمواد الغذائية وأخرى طائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية وغيرها.

وكشف البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة الجزائرية أن باخرة جزائرية ستُبحر وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الإنفجار.
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