أحمد حجازي: وست بروميتش قضى موسمين غاية في الصعوبة وارتباط اسمي بالأهلي شرف كبير

قال أحمد حجازي لاعب منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون، أن وست بروميتش قضي موسمين غاية في الصعوبة قبل الصعود من جديد.





وأضاف أحمد حجازي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن كل اللاعبين كان لديهم رغبة كبيرة في الصعود إلي الدوري الإنجليزي من جديد.





وتابع:" فضلت إجراء الجراحة بداية من الموسم رغم وجود إمكانية لتأجيلها "مضيفا أنه يأمل في تحقيق كافة البطولات مع وست بروميتش خلال الفترة المقبلة.





وأكد أحمد حجازي أن النادي الأهلي أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق نجاحه مع وست بروميتش قائلا :" ارتباط اسمي بالنادي الأهلي واكتساب الخبرات داخل القلعة الحمراء أحد أسباب نجاحي في الدوري الإنجليزي".





وأتم:" ارتباط اسمي بالنادي الأهلي شرف كبير وتعاقدي مع وست بروميتش ممتد لعامين".





وأوضح أن محمود تريزيجيه كان أحد الأسباب الرئيسية في بقاء أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي .