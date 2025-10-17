قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
محافظات

جاره قضى عليه .. تشييع جثمان مهندس شاب في جنازة شعبية بالمنوفية

جنازة المهندس أسامة لبيب
جنازة المهندس أسامة لبيب
مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي قرية جريس بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان المهندس الشاب أسامة لبيب عقب مصرعه علي يد جاره بالقرية.

ووصل الجثمان الي مسجد الحاج صديق بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع حيث تم أداء صلاة الجنازة وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع وتعالت اصوات الصراخ والبكاء من سيدات القرية حزنا علي رحيل المهندس الشاب.

واكد الأهالي أن المهندس أسامة لبيب يبلغ من العمر 28 سنة معروف بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع وقتل غدرا علي يد جاره الذي تربص له بسلاح أبيض وقتله.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع مهندس شاب بقرية جريس علي يد جاره.

بالانتقال تبين مصرع المهندس أسامة لبيب علي يد جاره بسبب خلافات الجيرة وخلافات سابقة قام علي أثرها المتهم بالتربص للمجني عليه والتعدي عليه بسلاح أبيض.

فيما تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

