جاره قضى عليه .. تشييع جثمان مهندس شاب في جنازة شعبية بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية جريس بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان المهندس الشاب أسامة لبيب عقب مصرعه علي يد جاره بالقرية.

ووصل الجثمان الي مسجد الحاج صديق بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع حيث تم أداء صلاة الجنازة وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع وتعالت اصوات الصراخ والبكاء من سيدات القرية حزنا علي رحيل المهندس الشاب.

واكد الأهالي أن المهندس أسامة لبيب يبلغ من العمر 28 سنة معروف بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع وقتل غدرا علي يد جاره الذي تربص له بسلاح أبيض وقتله.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع مهندس شاب بقرية جريس علي يد جاره.

بالانتقال تبين مصرع المهندس أسامة لبيب علي يد جاره بسبب خلافات الجيرة وخلافات سابقة قام علي أثرها المتهم بالتربص للمجني عليه والتعدي عليه بسلاح أبيض.

فيما تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.