في الكويت.. تفاصيل جديدة في قضية مشاهير السوشيال ميديا

تواصل النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها بشأن بلاغات غسيل الأموال بحق مشاهير السوشيال ميديا والبالغ عددهم حتى الأن 10 والصادر بحقهم قرارا بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.





وأوضح مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية أن النيابة العامة ووزارة الداخلية ممثلة في المباحث الجنائية وأمن الدولة تحاصران مبني شركة بوتيكات الراعية لهؤلاء المشاهير منذ 8 أيام وحتى الأن.





وذكر الصحيفة وفقا لمصادرها بأنه تم استدعاء المدير المالي لشركة بوتيكات، تمهيدًا لاستجوابه، ومن ثم تحديد مصير الكثير من الأمور في القضية.





كما أكد المصدر ان النيابة العامة الكويتية لم تبت حتي الأن في البلاغات الــ 10 الجديدة المُقدمة ضد مشاهير السوشيال ميديا قبل أجازة عيد الأضحى المبارك ، لافتا الي انه حتى الآن هي في المرحلة الأولى، ومن ثم سيتم تحويلها وتوزيعها إلى وكلاء النيابة، تمهيدًا للفحص واتخاذ الإجراءات بحق المتهمين فيها.



