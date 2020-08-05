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تعليم

جامعة الأزهر: توفير باقات نت للطلاب بأسعار مخفضة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:52 م
الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر
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محمد شحتة
عقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، اجتماعا مع عمداء كليات الطب بالجامعة، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عقب العودة مباشرة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم الاتفاق على استكمال الجزء النظري لطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة بكليات الطب، بالآلية التي تراها كل كلية، على أن يتم الاعتماد على نظام التعلم عن بعد وتسجيل مرئي لشرح الدروس النظرية، وتحميلها على مواقع الكليات والجامعة.

وأشار عامر إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ما يلي:
ـ استكمال الدروس الإكلينيكة مع أهمية مراعاة تقسيم الطلاب إلى مجموعات والاستفادة من معامل المهارات.
ـ شرح الدروس النظرية لجميع الفرق ونظري الجزء العملي عبر تسجيل فيديوهات ورفعها على مواقع الكليات وموقع الجامعة.
ـ إلزام جميع الفرق الدراسية بالحصول على دورات مكافحة العدوى من خلال بنك المعرفة باعتبار أن الدورات أساسية لطالب الطب ووقاية لغيره.
ـ تطوير وحدة التعليم الإلكتروني بكل كلية.
ـ إنشاء وحدة القياس والتقويم بكل كلية.

ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الحضور اقترحوا التواصل مع المصرية للاتصالات لتوفير باقات نت لطلاب الجامعة بأسعار مخفضة، وتحديد قاعات بالمدن الجامعية يتوافر بها إنترنت خاصة بالمطالعة.

يذكر أن جامعة الأزهر، تضم ست كليات طب للبنين والبنات بفروع " القاهرة ودمياط وأسيوط".
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