إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

كشفت مصادر رسمية بهيئة قناة السويس، عن إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات الهيئة، والمصنعة بترسانة IHC الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات.





وأشارت المصادر المطلعة أن الكراكة حسين طنطاوي، أحدث كراكة للهيئة بعد الكراكة مهاب مميش والتي تم تدشينها في منتصف مايو الماضي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها تطبيقًا لإستراتيجية هيئة قناة السويس 2023.





من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع، في تصريحات مسبقة، أن الكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية وإستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.





وأوضح رئيس الهيئة أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من استلام الكراكتين في أقرب وقت ممكن، لافتًا في هذا الصدد إلى تشكيل عدة لجان عمل تضم مجموعة مختارة من أفضل مهندسي الهيئة لمتابعة أعمال بناء الكراكتين.





من جانبه، أوضح المهندس السيد عسكر، مدير إدارة الكراكات بالهيئة، أن المواصفات الفنية للكراكة تلائم العمل في القناة والمشروعات القومية المختلفة في الوقت الحاضر ومستقبلًا، حيث يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.





يذكر أن الطول الكلي للكراكة يبلغ١٤٧,٤متر، وعرضها ٢٣ مترا، بعمق ٧,٧٠ متر، وغاطس ٥,٥٠ متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال/الساعة على طول ٤ كم.