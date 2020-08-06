في عيده الـ 16 بالأوبرا.. بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة

بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة، انطلق فريق "بلاك تيما" فى رحلة مع الجمهور احتفل خلالها بمرور 16 عامًا على تأسيسه، فى الأمسية التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وأقيمت على مسرح النافورة حيث استضاف الفريق ثلاثة من الفنانين ليشاركوه الاحتفال هم الفنان النوبي سيد ركابي الذى غنى نعناع الجنينة، شاندو وتغنى ب عبد الهادي ومرام التى أدت كل مرة.





ووسط تفاعل الجمهور الذي ردد كلمات الاغانى قدم الفريق عدد من أعماله الخاصة منها بحار ، اخبار اهرام ، ست الحسن ، انت فاكرنى هندى ، وينك ، على شط النيل ، يا بيبان يا عالية ، اجمل ايام حياتى ، اوس اوسو ، ايه يعنى ، عندى سر وجوبا .





وقال رئيس الأوبرا إن الحفلات التى تم اعدادها لتقدم على المسارح المفتوحة خلال فترة الصيف تسعى لاحتواء طاقات الأجيال الجديدة وتعبر عن أحلامهم وطموحاتهم.





وأشار إلى أن المواد الفنية المقدمة تعكس التعدد الموسيقى والغنائى المصرى وتتنوع بين عروض فرق الشباب المتميزة والطرب الاصيل والموسيقى الشرقية والغربية وحفلات كبار المطربين.



