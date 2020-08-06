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منوعات

شاهد سائح يحطم أصابع تمثال عمره ٢٠٠ عام.. وكورونا يكشفه.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:02 ص
تحطيم قدم تمثال
تحطيم قدم تمثال
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عزة عاطف
كشفت ميزة تتبع مصابي فيروس كورونا هوية سائح "غبي" كسر ثلاثة أصابع من تمثال إيطالي يرجع عمره إلى القرن التاسع عشر أثناء جلوسه عليه لالتقاط صورة. 

لاحظ الحراس الضرر الواقع على التمثال بعد مغادرة مجموعة من الزوار لمتحف «أنطونيو كانوفا» الذي يعرض نماذج من الجبس صنعها لمنحوتات رخامية. 
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أثناء التمشيط عبر كاميرات المراقبة اندهش الحراس عندما اكتشفوا أن الجاني كان مستلقيًا على التمثال لالتقاط صورة وبدا أنه وضع وزنه كله على أصابع قدمي التمثال أثناء قيامه. 

وإدراكًا لخطأه سار بعيدًا وغادر المتحف في بوساجنو شمال إيطاليا دون الإبلاغ عن الأضرار، وقد استطاعت الشرطة الإيطالية الكشف عن هويته بسهولة وتعقبه من خلال ميزة تعقب مصابي كورونا في إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن السائح النمساوي ويبلغ من العمر 50 عامًا قد اعترف بالضرر بعد الاتصال به يوم الثلاثاء، وقال بأنه مستعد لدفع تعويضات.

قالت الشرطة بأنها تمكنت من التعرف عليه بفضل خدمة تتبع وتعقب فيروس كورونا في إيطاليا، على الرغم من عدم الكشف عن اسمه. 

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