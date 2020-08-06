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رياضة

ادعولي أنا مش مريض كورونا.. خالد الغندور يبرر غيابه عن قناة الزمالك

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:20 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ياسمين تيسير
كشف خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا المستجد؛ عقب إعلانه الغياب عن الظهور في قناة النادي، خلال الفترة المقبلة، مطالبا  الجميع بالدعاء له.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الحمد لله رب العالمين الشافي وادعولي وانا مش مريض كورونا".


كانت مشادة كلامية وقعت في برنامج "أنا زملكاوي"، بين خالد الغندور مقدم البرنامج ومرتضى منصور  رئيس النادي خلال اتصال للأخير الذي ظل خالد الغندور أثناء المكالمة يلتفت حوله ليعلق مرتضى قائلا "متهزليش راسك يا خالد".

وكتب خالد الغندور على صفحته بـ "فيس بوك"، "قولا واحدا انا اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم وانا لا ارد علي رئيس النادي لإنه رئيس نادي الزمالك النادي الذي اشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مافيش عندي اي مشكلة في الرحيل من القناة   وكلامي مع إعلام المصريين وشكرا للجميع.
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