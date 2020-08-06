ادعولي أنا مش مريض كورونا.. خالد الغندور يبرر غيابه عن قناة الزمالك

والمنتخب السابق، عن حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا المستجد؛ عقب إعلانه الغياب عن الظهور في قناة النادي، خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بالدعاء له.





كانت مشادة كلامية وقعت في برنامج "أنا زملكاوي"، بين خالد الغندور مقدم البرنامج و مرتضى منصور رئيس النادي خلال اتصال للأخير الذي ظل خالد الغندور أثناء المكالمة يلتفت حوله ليعلق مرتضى قائلا "متهزليش راسك يا خالد".





وكتب خالد الغندور على صفحته بـ "فيس بوك"، "قولا واحدا انا اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم وانا لا ارد علي رئيس النادي لإنه رئيس نادي الزمالك النادي الذي اشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مافيش عندي اي مشكلة في الرحيل من القناة وكلامي مع إعلام المصريين وشكرا للجميع.